Op bezoek bij Thierry Lejeune (53), de eerste Brusselse wijnproducent: “Wijn die van a tot z in Brussel gemaakt wordt: waarom niet?”

Brussel OPGELIJST. 5 tips voor een origineel dagje uit in de hoofdstad tijdens de paasvakan­tie

2 april Tijd en goesting om de hoofdstad deze paasvakantie eens met een andere bril op te bekijken? HLN Brussel grasduinde in het brede aanbod in de hoofdstad om er vijf leuke tips voor het paasverlof uit te pikken. Met of zonder kids beleef je zo een boeiende daguitstap in Brussel.