Op 5 dagen tijd achttien bestuurders onder invloed uit hun wagen geplukt

Opgezette pauw, histori­sche bar of portiers­pet: Hotel Métropole houdt openbare verkoop

Altijd al een portiersoutfit, of bar- en receptiemeubels van een iconisch hotel in huis willen halen? Dan is er goed nieuws. Het bekende Hotel Métropole aan het Debrouckèreplein houdt namelijk op 30 maart een openbare veiling. Het hotel zal de deuren heropenen in 2025, na een eerdere overname door het investeringsfonds Lone Star Fund. Het hotel aan het De Brouckèreplein was een van de laatste Brusselse luxehotels dat in handen was van een familie. In april 2020 moest het echter haar activiteiten staken.