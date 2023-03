Ook stad Brussel legt medewerkers TikTok-verbod op

Laadpalen soms te populair in Vilvoorde: “Op een aantal plaatsen is het echt moeilijk om aan de beurt te komen”

Het Lokaal energie- en klimaatpact voorziet dat er in Vlaanderen tegen 2030 per honderd inwoners 1,5 laadpunten voor elektrische voertuigen moeten zijn. Voor Vilvoorde gaat het, rekening houdend met de bevolkingsgroei, om ruim 750 laadpunten. Een onmogelijke oefening, vindt schepen voor mobiliteit en milieu Barbara De Bakker (Groen). “Er is in een paar jaar heel veel vooruitgang geboekt, maar het elektriciteitsnet is voorlopig niet sterk genoeg om dat cijfer te halen.”