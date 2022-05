Ook in beroep dreigen strenge straffen voor SS-cipiers: “Vleugel-D was een regelrechte hel”

De gevangenis van Vorst is een van de beruchtste van ons land. De laatste jaren kwam de strafinrichting herhaaldelijk negatief in het nieuws. Vaak door de lamentabele toestand van het gebouw, maar ook door het gedrag van de cipiers. De D-vleugel was ‘een regelrechte hel’, getuigde een gedetineerde in juli 2015. De twee ergste cipiers hadden van de gevangenen de weinig flatterende bijnamen ‘Hitler’ -naar zijn kleine gestalte en het typische snorretje- en ‘Made in Belgium’, naar de tattoo op zijn arm, gekregen. Het onderzoek ging van start in 2015 nadat enkele gedetineerden klacht hadden ingediend voor herhaaldelijk geweld van bewakers in de gevangenis van Vorst. De beschuldigde bewakers waren al enkele jaren aan het werk in de D-vleugel en de psychiatrische afdeling. Minstens twee jaar lang heerste er een omerta onder de cipiers, maar na de klachten van de gedetineerden kwam de zaak aan het licht.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Drie van de beklaagden bij de behandeling van het dossier in eerste aanleg © Baert Marc

SS-cipiers

De resultaten van het onderzoek waren vernietigend. De agenten, die door de gedetineerden de bijnaam “SS” kregen, maakten er een spel van om de gevangenen te beledigen, vernederen of provoceren. , Zo werden er weddenschappen afgesloten over het aantal gevangenen dat de cipiers in één dag naar de isoleercel konden brengen. Daarnaast werd de elektriciteit in cellen soms plots afgesloten, of werd het water afgesloten terwijl een gedetineerde onder de douche stond. Ook werden ze veroordeeld voor strafexpedities die ‘s avonds werden uitgevoerd, vooral bij kwetsbare en geïsoleerde gevangenen.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm -Archief: gevangenis van Vorst © Photo News

Uiteindelijk kwam het in 2019 tot een vonnis in het dossier, dat veel media-aandacht genereerde. Veertien cipiers van de gevangenis van Vorst -van de 21 die indertijd vervolgd werden- werden veroordeeld tot 20 maanden cel met uitstel voor het onmenselijk behandelen van gedetineerden in 2014 en 2015. De directrice kwam weg met de opschorting. Allen tekenden hiertegen beroep aan. .De advocaat-generaal vorderde strengere straffen dan uitgesproken waren in eerste aanleg voor sommige beklaagden. Voor andere vroeg het parket de bevestiging van de straffen. Zo vroeg het openbaar ministerie om een celstraf van twintig maanden te bevestigen voor één cipier, maar zonder het uitstel dat was verleend.

Directrice

De cipiers die momenteel voor de rechtbank verschijnen, ontkennen dat ze hun macht misbruikt hebben en voor hun plezier de gevangenen aanpakten. Sommige zeggen dat getuigen hen onterecht aanwezen als racisten. Aanstaande woensdag krijgt de verdediging het woord. Voor de ex-directrice van de gevangenis, die vervolgd werd omdat ze een persoon met ernstige psychische problemen in de isolatiecel plaatste, vorderde het parket een celstraf van zes maanden met uitstel. Het openbaar ministerie vindt dat de opschorting van straf, die haar toegekend werd in eerste aanleg, niet streng genoeg is.