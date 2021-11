Ook bij ons kregen tientallen kinderen jonger dan 12 al vaccin

Brussel Vertegen­woor­di­gers van ex-hongersta­kers voelen zich verraden door Mahdi: “We zijn gebruikt om regerings­cri­sis op te lossen”

In een persconferentie aan de Begijnhofkerk in Brussel hebben vertegenwoordigers van de mensen zonder papieren die dit jaar twee maanden in hongerstaking gingen de inhoud uit de doeken gedaan van de gesprekken die in juli hebben geleid tot de onderbreking van de hongerstaking. Of die hongerstaking binnenkort een vervolg krijgt, hangt wellicht af van het aantal regularisatieaanvragen dat in de komende dagen en weken net als verschillende andere dossiers een onverhoopt negatief antwoord krijgt. “Het moraal van de ex-hongerstakers bevindt zich op een dieptepunt.”

3 november