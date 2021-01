Onze reporter test de Brusselse zone 30: “Niemand lijkt nog haast te hebben, boete-angst des te meer”

Anderlecht Vandalen gooien ramen sociaal restaurant in: voorlopig geen spoor naar daders

3 januari In de Duivenmelkersstraat in Anderlecht hebben vandalen de ramen van het sociaal restaurant ingegooid. De feiten dateren waarschijnlijk al van oudejaarsnacht, maar voorbijgangers merkten de vandalenstreek zaterdagochtend pas op. De politie is een onderzoek gestart, maar voorlopig werden nog geen verdachten opgepakt.