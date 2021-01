Onze reporter op pad met politie tijdens woelige eindejaarsnacht in Brussel: "Wat is er zo plezant aan het in brand steken van auto van je buur?”

OVERZICHT. Jaarwisse­ling verliep niet overal rustig: brandende wagens in Brussel, lockdown­feest­jes en vuurwerk ondanks verbod

13:53 Het is al bij al een rustige nieuwjaarsnacht geworden in Vlaanderen en Brussel, hoewel toch heel wat politiediensten de handen vol hadden. In de hoofdstad hebben de hulpdiensten toch 528 keer moeten uitrukken. Een 20-tal wagens en heel wat straatmeubilair sneuvelden en 16 mensen werden gerechtelijk aangehouden. Het vuurwerkverbod in onze provincies bleek op heel wat plaatsen een maat voor niets. In Zandhoven overleed een man na een incident met vuurwerk. In het Oost-Vlaamse Oordegem overleed dan weer een vrouw bij een feestje. De nacht voor onze hulpdiensten, samengevat per provincie.