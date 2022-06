Ontzettend druk in Brussel-Zuid door dagjestoeristen richting kust: “Extra treinen bewijzen wel hun nut”

“Zoals voorspeld is het in verschillende Brusselse stations al een hele voormiddag druk”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Dat is vooral in Brussel-Zuid het geval. Wanneer er een trein aan komt die al vol zit, kunnen er echter geen extra passagiers meer op. We laten die mensen uiteraard niet op het perron staan, maar sturen hen naar een andere trein richting de kust of richting Brugge, waar overgestapt kan worden op andere treinen richting de zee.”