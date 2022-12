Ontworpen door een ‘hyperactieve' twintiger, gebouwd op amper 13 maanden: dit zijn de Sint-Hubertusgalerijen, die dit jaar 175 kaarsjes uitblazen

Zaventem/Vilvoorde Inwoners van Zaventem en Vilvoorde schenken cadeautjes voor kansarme kindjes in Joe Pakjes­truck

De Joe Pakjestruck van radiozender ‘Joe’ heeft woensdagochtend halt gehouden op de parking van IKEA in Zaventem. Daar kon iedereen cadeautjes voor kansarme kinderen schenken. In de namiddag reed de truck door naar de Grote Markt in Vilvoorde.

14 december