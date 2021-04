Ontvoerd meisje (13) teruggevonden bij huiszoekingen in Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node

Brussel Toen de leden van Daft Punk nog verlegen kereltjes zonder helm waren en techno ‘des duivels’ was: terug naar de begindagen van technotem­pel Fuse

10 april Een ‘drugskot’ met een muziekgenre van 'blops en bleeps’. Nee, discotheek Fuse was in 1994 geen welkome gast in de Brusselse Blaesstraat. Vandaag is de nachtclub omgevormd tot exporuimte waar met beelden, posters en gadgets het relaas van de discotheek verteld wordt. Hoofdrolspelers Peter Decuypere en Trish Van Eynde nemen ons mee naar de beginjaren van Brussels bekendste nachtclub. “Deejays boeken? Dat moest met de telefoon van Conchita - ‘Madame Pipi’ - aan de overkant.”