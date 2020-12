Ontslagen leerkracht die Mohammedcartoon toonde, trekt naar Raad van State

Anderlecht PRIMEUR. Burger King opent eerste vestiging ‘nieuwe stijl’ in Westland Shopping Center

11:31 Liefhebbers van Burger King in het zuidwesten van Brussel rijden voortaan iets minder ver om hun favoriete hap te bestellen. In het Westland Shopping Center in Anderlecht is een nieuwe vestiging van de populaire hamburgerketen geopend. Het restaurant is een primeur want het is ingericht in een nieuwe stijl.