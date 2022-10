Onrustwekkende verdwijning Marianne Molloy in Brussel

Op vrijdag 30 september 2022 kwam de 56-jarige Marianne Molloy uit Ierland aan in Brussel voor een zakenreis. Zij verbleef in een hotel in de Kasteleinstraat in Brussel.

Op maandag 3 oktober 2022, in de loop van de avond, verliet ze haar hotelkamer en liet daar al haar persoonlijke spullen achter. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Mevrouw Molloy is ongeveer 1m65 lang en normaal gebouwd. Ze heeft blond/grijs haar en draagt soms een bril. Het is mogelijk dat ze haar meisjesnaam Walsh gebruikt. Zij is Engelstalig maar spreekt ook Frans. Mevrouw MOLLOY kan verward en gedesoriënteerd overkomen.

Wie meer informatie heeft over deze zaak, kan de politie contacteren via het gratis nummer 0800/30 300 of het nummer 0032 2 554 44 88 vanuit het buitenland. Online kan dat via het tipformulier.

