Ongeval op E411 richting Brussel ter hoogte van Jezus-Eik

voetbal - Challenger pro League Mickaël Biron redt voor RWDM in toegevoeg­de tijd de meubelen tegen Virton (1-1)

RWDM is met een beperkte kern het seizoen gestart met een 1-1-gelijkspel op Virton. Deze puntendeling kwam pas in de toegevoegde tijd tot stand na een kopbaldoelpunt van Biron op aangeven van de ingevallen Botella. RWDM mocht met dit resultaat best tevreden zijn, want de match had na een kwartier al kunnen gespeeld zijn in het voordeel van de thuisploeg.

13 augustus