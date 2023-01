Ongeval op Buitenring ter hoogte van Jette richting Halle: een uur file vanaf Sint-Stevens-Woluwe

Brussel Vakbond VSOA plant actie na toenemend geweld tegen hulpverle­ners: “Zelfs in oorlogsge­bie­den worden hulpverle­ners niet bekogeld of beschoten. Maar in Brussel dus wel.”

Na een toename van het aantal aanvallen op hulpverleners vraagt de vakbond VSOA Hulpverleningszones om snellere en strengere sancties. Uit cijfers blijkt dat in de eerste tien maanden van 2022 al 81 incidenten van agressie tegen hulpverleners werden gemeld in Brussel. “Hoewel we een risicovol beroep hebben, zijn collega’s eerder bang om te sterven na een mesaanval dan om te komen in een brand.” Op 27 januari zullen de vakbondsleden betogen in het centrum van de hoofdstad.

17:11