Ongeval op Brusselse Buitenring ter hoogte van Leonard: rechterrijstrook versperd

Halle-Vilvoorde N-VA eist snelle oprichting ‘Zorgcen­trum na Seksueel Geweld’ in Hal­le-Vilvoorde: “Slachtof­fers verkrach­ting zijn nu aangewezen op Franstali­ge hulp”

Nederlandstalige slachtoffers uit Halle-Vilvoorde krijgen vaak geen hulp in hun eigen taal in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Brussel. Dat stellen N-VA-parlementsleden Jeroen Tiebout en Kristien Van Vaerenbergh vast. “Zorg mag niet afhangen van de plaats waar je slachtoffer bent”, klinkt het. De oppositie eist een oplossing van de bevoegde staatssecretaris. Die zou er zijn maar het geld ontbreekt.

16 november