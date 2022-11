Ongeval op Brusselse Binnenring ter hoogte van Jette: linkerrijstrook versperd

Halle Yana Duvillers (11) behaalt goud in Jazz én Ballet op dansfesti­val in Portugal

Yana Duvillers uit Halle heeft internationaal gescoord. Ze danst in het wedstrijdteam van Dansstudio Emily Cremers. Begin juli behaalde Yana al de eerste plaats in haar leeftijdscategorie op het Europees kampioenschap met een jazz-act in een choreografie van Hannelore Debraekeleer. Daardoor mocht ze zich opmaken voor een deelname aan Festival Norte Dança. Dat is het grootste en oudste dansfestival in Portugal waar jaarlijks meer dan 1.500 deelnemers zich voor registreren. Voor de categerie Jazz mocht ze meteen aantreden. Voor solo Ballet deed ze eerst online auditie en werd ze ook geselecteerd. Afgelopen weekend behaalde Yana er voor zowel Jazz in een choreo van Hannelore Debraekeleer als voor Ballet met een choreo van Emily Cremers goud.

29 november