Ongeval in Sterrebeek: al veertig minuten vertraging op E40 vanaf Bertem

Drogenbos Felix Art & Eco Museum genomi­neerd voor Toerisme Awards

Het Felix Art & Eco Museum in Drogenbos een nominatie op zak voor de Toerisme Awards van de provincie Vlaams-Brabant. Het museum koos er vorig jaar voor om een nieuwe weg in te slaan waarbij kunst, cultuur en natuur samenvloeien op de site langs de Kuikenstraat. Het museum is genomineerd in de categorie ‘Erfgoed’. In totaal waren er 77 kandidaten voor één van de vijf awards. Het was een professionele jury die de genomineerden selecteerde. Vanaf nu tot en met dinsdag 21 maart kan het publiek stemmen op één van de genomineerden. “Met de Toerisme Awards willen we de ruime toeristische sector in de kijker zetten en een aantal verdienstelijke aanbieders van toeristische producten belonen voor hun inzet en innovatie”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens van Toerisme Gunther Coppens (N-VA). “Want zonder producten geen toeristen en geen inkomsten uit toerisme.” Stemmen op de kandidaten kan via deze link www.toerismevlaamsbrabant.be/awards

17 januari