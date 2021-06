Ongerustheid over vermiste Florin (14)

Brussels Gewest Brusselse politiezo­nes prediken tolerantie en sensibili­se­ring tijdens EK-wedstrij­den: “Geen heksen­jacht organise­ren”

12 juni Vanavond trapt ons nationaal elftal zijn EK-campagne op gang tegen Rusland. Een groot internationaal voetbaltoernooi tegen de achtergrond van het virus: het is ook voor Brusselse ordediensten een primeur. De politiezones Hoofdstad - Elsene, Noord en Zuid prediken vooral tolerantie en sensibilisering, maar schakelen stuk voor stuk wel extra manschappen in. Ook bij wedstrijden van bepaalde andere landen wordt een extra oogje in het zeil gehouden. “Als België scoort en mensen rechtspringen, gaan we daar natuurlijk geen punt van maken.”