Onderzoek naar Oost-Vlaamse antiekhandelaar die geroofd Nigeriaans beeld kocht van de Belgische overheid

VRT en De Tijd brachten vorige week een reportage over een Afrikaans bronzen hoofd van honderden jaren oud dat in 1987 gestolen werd uit het Nationaal museum in Nigeria. Jaren later dook het beeld in ons land op en werd het beeld in beslag genomen door de Belgische overheid. “Het beeld lag jaren stof te verzamelen en werd in 2007 openbaar verkocht door de Federale Overheidsdienst Financiën. De koper, een antiekhandelaar uit Oost-Vlaanderen, betaalde er slechts 240 euro voor. Een koopje, voor een beeld dat in werkelijkheid miljoenen euro’s waard is”, aldus VRT NWS.