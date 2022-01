Onderzoek naar mogelijk crimineel feit in Brussels ziekenhuis: 77-jarige vrouw met slipje op enkels ligt dood in bed, personeel treft man in kamer aan

Sint-Agatha-Berchem Brusselse regering koopt percelen langs de Groene Wandeling in Sint-Agat­ha-Ber­chem

De Brusselse regering koopt verschillende percelen van bijna één hectare aan langs de Groene Wandeling in Sint-Agatha-Berchem. De aankoop van 4,8 miljoen euro bevestigt het behoud van het natuurgebied dat als bebouwbaar gebied was ingekleurd in het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), maar sinds 2006 als landschap beschermd is, luidt het donderdag in een mededeling.

