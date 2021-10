Onderzoek naar barman die vrouwelijke klanten gedrogeerd en verkracht zou hebben

De feiten zouden plaatsgevonden hebben in een bar in de buurt van het kerkhof van Elsene. Op sociale media gaan al enkele dagen berichten rond over hoe de barman twee vrouwen gedrogeerd en verkracht zou hebben. Er wordt ook opgeroepen om het bewuste café te boycotten. “Nadat er een klacht ingediend werd, heeft de uitbater de barman overgeplaatst naar een ander café”, valt op sociale media te lezen. “Terwijl er al zeventien klachten tegen die barman zijn.” Of er al officiële klachten zijn opgesteld tegen de man, is niet bekend.