Onbekende slaat agent met straattegel in Molenbeek

Brussel Brusselse cafés Falstaff en Le Cirio mogen blinkend interieur opnieuw aan klanten tonen: “Hopelijk snel meer leven in de binnenstad”

9 juni Met Falstaff en Le Cirio liggen in de schaduw van de Beurs twee authentieke cafés waarvoor de indoorheropening van de horeca net een tikkeltje specialer is. De ene brasserie is befaamd voor haar art-deco-interieur, de andere schittert met haar prachtig art-nouveaudecor. Desondanks bleef het in beide cafés vrij rustig op de heropeningsdag.