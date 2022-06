Ommegangstoet trekt terug door hartje Brussel na twee jaar afwezigheid

De Brusselse Ommegang kent zijn oorsprong in de middeleeuwen, oorspronkelijk als processie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw ter Zavel. Maar de bekendste optocht vond plaats in 1549. Tijdens die processie stelde Keizer Karel zijn zoon Filips II voor als opvolger. Het voornaamste verblijf van Keizer Karel was namelijk in Brussel gevestigd toen.

Ondertussen is de Ommegang een jaarlijkse traditie geworden. Na twee jaar onderbreking door de coronapandemie, palmden woensdagavond zo’n 1.400 figuranten het centrum van Brussel in. Uitgedost in middeleeuwse klederdracht trokken ze van het Warandepark, via de Zavel en de achterkant van het Beursgebouw naar de Grote Markt. Daar werd afgesloten met een heus spektakel. De groepen in de stoet representeren de oude gildes zoals die eeuwen geleden meeliepen in de processie.

Folklore

“Het is echt fijn dat de parade terug kan doorgaan,” vertelt Roger (76). Sinds 2001 neemt hij steevast deel aan de Brusselse Ommegang met de Koninklijke Steltenlopers uit Merchtem. Die trakteerden het publiek op de Grote Markt op een ‘steltengevecht’. “Daarbij moeten de steltenlopers om ter langst overeind blijven. Degene die als laatste overblijft, wordt gefeliciteerd door Keizer Karel,” glundert hij. “Met ons gezelschap zijn we al op verschillende plaatsten in de wereld geweest, maar optreden in onze hoofdstad blijft speciaal. De Ommegang is een geweldig spektakel. Die folklore, dat moet behouden blijven.”

Langs het parcours stonden honderden toeschouwers te kijken. Her en der weerklonk spontaan applaus voor de figuranten. Onder hen waren ook verschillende toeristen, die aangenaam verrast bleken door de optocht. “Wij zijn op zakenreis in Brussel,” vertellen Bradley en Shawn uit het Amerikaanse North Carolina. “We waren onderweg naar ons hotel toen we de parade zagen passeren. Maar we vinden het heel cool, het is de eerste keer dat we een middeleeuwse stoet zien. Dat heb je niet in Amerika.”

