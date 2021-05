Olivier De Bock (49) speelt vandaag laatste troeven uit om te ontsnappen aan zware celstraf voor broedermoord: “Ik had enkel ontzag en respect voor hem”

Brussel Antwerps handtassen­con­cept KAAI waait over naar Brussel: “Even getwijfeld, maar pand is te mooi om te laten liggen”

21 mei Design aan de buitenkant, praktisch vanbinnen: dat is het idee achter het Antwerpse handtassenconcept KAAI. Afgelopen weekend openden bezielers Helga Meersmans (59) en Ine Verhaert (52) hun eerste winkel in de hoofdstad. De nagelnieuwe flagshipstore in de Koningsgalerij mikt niet alleen op Brusselaars, maar ook op expats en toeristen - hoewel die sinds de pandemie grotendeels wegblijven uit de Europese hoofdstad. “Toch zien we deze winkel als een hubje naar het buitenland toe, en denken we al aan vestigingen in buurlanden.”