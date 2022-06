Oekraïners ruimen “uit dankbaarheid” Jubelpark op

Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne heeft België al verschillende tienduizenden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Vanuit ons land zijn ook hulpgoederen van allerlei aard en vrijwilligers naar het conflictgebied vertrokken. “We weten dat België een klein land is, maar dat de Belgen veel doen om ons te helpen”, zegt Oksana Bulda. “We zijn blij met de opvang die we hier krijgen, met de financiële en materiële steun aan ons land, en voor de vrijwilligers die het vreemdelingenlegioen hebben vervoegd en ons land verdedigen. Daarom willen we hier ons steentje bijdragen en het land wat mooier achterlaten.”

Meerdere acties

“We plannen nog meer acties en hebben onder meer contact gelegd met verenigingen in Wallonië”, klinkt het nog. “We weten dat de mensen daar vorige zomer getroffen zijn door vreselijke overstromingen en we willen ook daar helpen waar we kunnen.” Zaterdagavond wordt op het Luxemburgplein ook een bijeenkomst gehouden om de kinderen te herdenken die in Oekraïne omgekomen zijn door het oorlogsgeweld. “Vandaag is de Internationale Dag van de Onschuldige Kinderen die het slachtoffer zijn van agressie”, aldus nog Oksana Bulda. “We herdenken alle kinderen, maar het is ook een gelegenheid om het publiek nog eens te informeren over de gruwel die de kinderen in Oekraïne momenteel moeten ondergaan.”