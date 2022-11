Ochtend vol fileleed na ongeval in Jette

Sint-Genesius-Rode/Beersel/Linkebeek Kinderen amuseren zich tijdens creatieve Kunstendag

De Kunstendag van GC de Moelie, CC de Meent en GC de Boesdaalhoeve was een voltreffer . Kinderen konden een eigen labodrankje maken, op ontdekking gaan in het speelse drone-atelier, spelen in een digitale zandbox en workshops. ‘Miss Wifi en Koebrev sloegen later nog aan het experimenteren in een voorstelling van Ensemble Leporello. De Kunstendag stond dit keer dan ook in het teken van wetenschap en technieken die op een speelse manier in een cultuuraanbod gegoten werden.

