Nummerplaat van muggenraamfabrikant zorgt voor hilariteit: “De aanvragen stromen binnen”

‘Bzzzz’: zo leest de originele nummerplaat van één van de drie bestelwagens van de onderneming uit Watermaal-Bosvoorde bij Brussel. “Het was mijn papa Yany die op het idee kwam”, vertelt medezaakvoerder Sabrina. De onderneming BelMoustiquaire is actief in Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. “Het doel is om de aandacht te vestigen op onze bestelwagen en onze zaak. Wanneer je stilstaat in de file, kijk je meestal een beetje rond je heen. Dan springt zo’n nummerplaat wel in het oog.”