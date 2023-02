Nu kant ook Net Brussel zich tegen stadiondossier Union: bussen van bezoekende fans niet welkom op site sorteercentrum

Brussel Brusselse politie neemt Mobiel Stalkings­alarm in gebruik: “Eén druk op de knop, en we komen in actie”

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene beschikt voortaan over het Mobiel Stalkingsalarm (MSA). Dat is een discrete knop die wordt toegewezen aan slachtoffers van stalking of extreem intrafamiliaal geweld. In geval van belaging volstaat één druk op de knop om de politiediensten te verwittigen. En dat is geen overbodige luxe, zo blijkt.