Noppen: “Brusselaars kijken vaak naar tv-zenders uit Frankrijk, het land met de laagste vaccinatiebereidheid van Europa”

De afdeling intensieve zorgen ligt vol en de covidpatiënten verblijven er langer dan tijdens de eerste en tweede golf. Ook wordt medische zorg op andere afdelingen noodgedwongen uitgesteld, stak Noppen van wal. Enig lichtpuntje is het feit dat in de afgelopen twee weken niemand uit een woonzorgcentrum naar de covid-afdeling moest. “Een heel goed teken, het gevolg van vaccinatie.”

“Op 500 meter van ons ziekenhuis is een woonzorgcentrum gevestigd waar de vaccinatiegraad van het personeel 47 procent is, terwijl die in het UZ Brussel 96 procent is.” Ook in de negentien Brusselse gemeenten zelf is een groot verschil merkbaar. Sint-Joost-Ten-Node (een arme gemeente) spant de kroon met een vaccinatiegraad van 65-plussers van amper 51,7 procent, terwijl die in het rijkere Sint-Pieters-Woluwe 80,7 procent bedraagt. Een verschil van bijna dertig procent, wierp presentatrice Phara de Aguirre op. “Dat is de socio-economische graad in Brussel, dichtbevolkt, relatief arm, veel inwijkelingen, het maakt dat je een lagere vaccinatiegraad hebt. Je bereikt deze mensen ook moeilijker. Ze hebben hun eigen communicatiekanalen zoals Whatsapp-groepjes, influencers en internet. Ze kijken zelden of nooit naar klassieke zenders. Hen informeren over vaccinatie als uitweg voor dit verhaal is een taak waarmee je elke dag mee bezig moet zijn.”

“De lingua franca in Brussel is Frans. Als Brusselaars tv kijken, stemmen ze vooral af op Franstalige zenders, maar ook op Franse tv-kanalen. Je houdt het niet voor mogelijk waar daar in debatprogramma’s over wordt gedebatteerd. Zaken waarover wij (in Vlaanderen, red.) helemaal niet meer over discussiëren. Ze palaveren vooral over meningen, het nut van vaccinatie wordt ter discussie gesteld, met grote impact. President Emmanuel Macron moest zich al naar Marseille reppen voor een onderhoud met de professor Didier Raoult, de voornaamste antivaxer. Als je kijkt naar de Europese statistieken is Frankrijk het land met de laagste vaccinatiebereidheid. Het percentage ligt onder de dertig procent en het daalt nog. Dan wordt het ook moelijk voor ons (in het Brussels Gewest, red.).”

Nu Vlaanderen vaccinatievoorsprong heeft op het Brussels Gewest en Wallonië, wil Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) er sneller gaan versoepelen. Noppen begrijpt het standpunt, maar wijst op het stedelijk fenomeen en kijkt daarbij naar Antwerpen. “In Antwerpen is de vaccinatiegraad ook maar 18 procent, terwijl die in Aartselaar (gelegen net buiten de Antwerpse districtsgemeenten, red.) al 31 procent zit. Het is hetzelfde fenomeen als in het Brussels Gewest, een grootstad”.

De Indiase variant is volgens Noppen nog niet opgedoken in het UZ Brussel. “De Britse variant domineert momenteel.”