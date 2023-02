Noodopvangcentrum in Anderlecht voor asielzoekers uit tentenkamp aan Klein Kasteeltje: 100-tal mensen overgebracht

Samusocial, het burgerplatform BelRefugees en het Franstalige Rode Kruis van België openen in Anderlecht een noodopvangcentrum voor de mensen die in het tentenkamp aan het Klein Kasteeltje op de grens tussen Brussel en Molenbeek verblijven. Zowel gisteren als vandaag zijn al een aantal mensen uit het tentenkamp naar dat opvangcentrum overgebracht. Het zou gaan om 100 mensen. In totaal is er plaats voor 140 mensen, die zo in warmere omstandigheden de nacht kunnen doorbrengen.

Na de evacuatie van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek een week geleden vervoegden 150 mensen die plots op straat stonden het tentenkamp rond en op de brug aan de Koolmijnenkaai vlakbij het aanmeldcentrum ‘t Klein Kasteeltje. Daardoor zijn er nu ongeveer 200 mensen die er op straat verblijven. De plek Voor een deel van hen werd intussen een oplossing gevonden.

Samusocial, BelRefugees en Croix Rouge de Belgique hebben in sneltempo een gebouw gevonden in de gemeente Anderlecht, en het op orde gezet. Het opende woensdag al de deuren. Gespreid over drie dagen worden alle plaatsen ingevuld. Op die manier kunnen de teams ter plekke de opvang in de best mogelijke omstandigheden organiseren. Woensdag werden 45 mensen overgebracht naar het opvangcentrum, donderdag nog eens 55. Vrijdag zal de laatste groep mensen vertrekken.

“De mensen bij het Klein Kasteeltje die door onze mobiele teams dagelijks worden geholpen, houden het onder deze omstandigheden niet langer vol. Ze leven langs het kanaal en half op de weg, zonder toiletten of sanitaire voorzieningen, in weer en wind. Ze zijn volledig aangewezen op de hulp van verenigingen en burgers. Daarom was het essentieel dat we snel reageerden”, vertelt Magali Pratte van Samusocial.

Het dagelijks beheer gebeurt door het burgerplatform, met logistieke steun en met behulp van personeel van Samusocial. Een team van het Rode Kruis zorgt voor de medische screening van de bewoners. Velen onder hen zijn verzwakt of kampen met ziektes als schurft. Het is bedoeling om deze mensen enkele dagen op te vangen en ze te laten doorstromen naar een opvangcentrum van Fedasil, eenmaal hun asielaanvraag ingediend is.

tentenkamp aan het Klein Kasteeltje

“Wij hebben tijdens onze vele geneeskundige interventies in de Paleizenstraat, bij de medische screening naar aanleiding van de evacuatie van het gebouw en iedere dag in het Refugee Medical Point, kunnen vaststellen hoe de lichamelijke en mentale toestand van deze mensen met de dag achteruitgaat. Wij willen ertoe bijdragen dat elk van deze mensen snel, maar vooral humaan en met respect worden behandeld”, aldus Mélanie Trémel, adjunct-directeur van het Brusselse Rode Kruis.

Evrard (42) uit Burundi heeft recht op asiel maar werd vorige week weggejaagd aan het kraakpand in de Paleizenstraat toen bleek dat er niet genoeg opvangplaatsen waren

Dat de levensomstandigheden moeilijk zijn, getuigde ook asielzoeker Evrard (42) woensdagochtend. “Zonder toilet of mogelijkheid om ons te wassen is het erg zwaar. Hoewel we beseffen dat buurtbewoners en instanties hun uiterste best doen en ons elke dag iets om te eten geven, worden we aan ons lot over gelaten. We krijgen nauwelijks info en weten niet wie wanneer kan vertrekken. Er is ook niet meteen een lijst die bepaalt wie eerst mag vertrekken”, vertelt hij. Samen met een aantal asielzoekers uit Burundi kon Evrard naar het opvangcentrum gaan. “Allemaal hebben we recht op opvang, maar wij moesten zelf aanduiden wie op de bus kon stappen.”

Gemeente en gewest vonden geen oplossing

In de afgelopen dagen gingen de gemeente Molenbeek en het Brussels gewest ook al op zoek naar een dringende oplossing voor de mensen die in het tentenkamp verblijven, maar dat leverde nog geen resultaat op. Het is de verenigingen en organisaties op het terrein nu wel gelukt om een eerste tijdelijke noodoplossing te vinden.

“Dit centrum is in een recordtijd geopend. De nood is hoog en er moeten onmiddellijk oplossingen komen, los van alle bevoegdheidskwesties. Op ons niveau doen we alles wat we kunnen om de gevolgen te beperken van deze opvangcrisis die ons boven het hoofd is gegroeid en die een consequente structurele aanpak vereist”, verklaart Mehdi Kassou van BelRefugees.

Toch verblijven nog steeds een groot aantal mensen op straat in de buurt van ‘t Klein Kasteeltje. Sommigen zijn er sinds de ontruiming van het kraakpand, anderen verblijven al maanden in een tent. “Elke dag opnieuw melden we ons aan aan ‘t Klein Kasteeltje in de hoop een opvangplek te krijgen”, klinkt het wanhopig.

tentenkamp aan het Klein Kasteeltje

