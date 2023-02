Noodopvangcentrum in Anderlecht volledig vol: “Maar nog steeds veel mensen op straat”

Lembeekse paasaffi­che wordt onthuld in De Kring

De Lembeekse paassoldaten maken zich op voor de eerste afspraak van het jaar. Niet in uniform maar wel in uitgaanskledij want Jan Neef organiseert op vrijdag 10 maart opnieuw de voorstelling van de paasaffiche. Elk jaar is het uitkijken naar welke paassoldaat dit keer op de aankondigende affiche voor de Sint-Veroonmars prijkt. ‘Den ovend van de posaffich’ vindt opnieuw plaats in zaal De Kring. De DeciBells treden op, net als Garry Hagger. Doorheen de avond zijn er ook sketches en wordt er gedanst. Kaarten kosten 15 euro en zijn te koop in cafés De Kring, De Passant en de Mustang.