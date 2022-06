Non-profitsector voert actie in Brussel: “Willen beter toekomstperspectief.”

Onder de demonstranten waren ook enkele werknemers van het AZ Damiaan in Oostende. “We voeren vandaag actie omdat de werkdruk in onze sector te hoog ligt,” vertelt een van hen. “Steeds meer collega’s gaan op zoek naar ander werk omdat ze het niet meer aankunnen. We willen dat de overheid meer in ons investeert. Daarom houden we vandaag onze bedevaart door Brussel.”

Investeringsplan

“Tijdens de Covid-pandemie werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk onze sector is,” legt hij uit. “En toch blijft de werkdruk te hoog, stijgen de lonen niet voldoende en is er veel personeelsverloop. We willen niet terug naar de situatie voor Covid. Toen moesten we zelfs de straat op omdat er besparingsplannen werden aangekondigd. Vandaag vragen we meer inspanningen van de overheid, we willen een duidelijk investeringsplan dat ons een beter toekomstperspectief biedt. Niet alleen voor de werknemers, maar voor de samenleving in zijn geheel.”