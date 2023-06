Non-profitsector trekt voor de tweede keer dit jaar door Brussel

Dinsdag betoogde de non-profitsector voor de tweede keer dit jaar in de hoofdstad. De manifestanten eisten onder meer maatregelen om het personeelstekort in de sector aan te pakken. De vakbonden spraken over 10.000 deelnemers, de politie houdt het op 7.000.