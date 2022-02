Non-binair model dient klacht in tegen Brussels restaurant na discussie over ontblote schouders

Ukkel “Hij was een buitenge­woon man, je kon hem bellen voor grote en kleine problemen.” Brussel neemt afscheid van voormalig burgemees­ter en ‘ketje’ Freddy Thielemans

In het Brusselse crematorium in Ukkel vond deze voormiddag de begrafenis plaats van voormalig Brussels burgemeester Freddy Thielemans. Thielemans was meer dan tien jaar burgemeester, van 2001 tot 2013. Hij overleed vorige zaterdag in een rusthuis in de Brusselse deelgemeente Neder-Over-Heembeek. Naasten, tal van partijgenoten en Brusselse politici woonden de burgerlijke uitvaart bij.

5 februari