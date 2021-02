Nog vier verdachten opgepakt voor geweld tijdens rellen in Schaarbeek

Brussel Staking in meer dan 40 Waalse en Brusselse Carrefour-win­kels

25 februari In 42 winkels van Carrefour in Wallonië en Brussel is er donderdag een staking bezig. Het gaat om supermarkten die in franchise worden uitgebaat door de groep Mestdagh. Dat meldt de christelijke vakbond CNE.