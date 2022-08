Nog steeds onduidelijkheid over motief van man die inreed op terrassen: “Niet duidelijk wat in zijn hoofd is omgegaan”

Afgelopen vrijdag reed een man met zijn bestelwagen in op de terrassen van de snackbar ‘City Pizza’ en de taverne ‘Le Corbeau’ in de Sint-Michielsstraat, een zijstraat van de Nieuwstraat, in het centrum van Brussel. Zes mensen moesten wegspringen en raakten lichtgewond. Die bestelwagen werd later aangetroffen in de Middaglijnstraat in Sint-Joost-ten-Node, waar de chauffeur nog een wagen aanreed. De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, kwam ter plaatse om het voertuig te onderzoeken op eventuele explosieven, maar er bleek niets verdachts aanwezig.

Psychiater

De bestuurder bleek de 28-jarige G.M. (28) uit Sint-Joost-ten-Node te zijn. Hij werd in de namiddag opgepakt in Antwerpen. De onderzoeksrechter hield de man aan voor poging doodslag met een wapen (de bestelwagen nvdr.). Woensdagvoormiddag verscheen de twintiger voor de Brusselse raadkamer. Daar vroegen zijn advocaten Isabelle Slaets en David Dendoncker niet om de vrijlating. “Gezien de feiten is dat nog te vroeg in dit stadium van het onderzoek”, klinkt het. Ook over zijn motief willen de strafpleiters niet veel kwijt. “Het is nog niet duidelijk wat er in zijn hoofd is omgegaan. Ik ga alleszins niet ingaan op wat hij verklaard heeft”, aldus Slaets. Eerder werd geopperd dat de man uit onvrede met het circulatieplan had gehandeld maar ook dat wordt in vraag gesteld. Waarom de man dan wel rakelings naast de terrassen is gereden is niet duidelijk. “Een gerechtspsychiater is aangesteld. Hij zal een verslag opmaken van de geestestoestand van onze cliënt”, aldus zijn advocaten.