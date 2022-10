Nog hoop voor de iconische houten bankjes van Brussel-Noord? “Onderhandelen met kopers om ze terug te brengen”

Leveringen stopgezet

Toch lijkt er nog een sprankeltje hoop te zijn voor de fans van de houten zitjes. Rotor Deconstruction, een Brusselse coöperatieve die bouwmateriaal en meubels recupereert uit oude gebouwen, laat immers weten dat het de leveringen van de banken even stopzet. Het bedrijf had eerder op vraag van de NMBS de houten banken in het Noordstation weggehaald en te koop geplaatst. Na de vele reacties besliste het bedrijf om de leveringen even op te schorten en laat het op Facebook weten het publieke debat af te wachten. “Veertig procent van de houten banken staat nog steeds in het Noordstation. Dertig procent ervan staat in onze opslagplaats. De overige banken zijn al opgehaald of geleverd”, klinkt het. Het bedrijf wil een geste doen voor de banken die in hun opslagplaats staan. “De al verkochte en geleverde banken zijn moeilijk terug te halen”, aldus het bedrijf, maar het wil wel onderhandelen met de kopers om de banken terug te brengen ‘tegen een zekere compensatie’.