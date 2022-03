Nog geen vonnis voor coronarelschoppers

Anderlecht Imam Abdellah stierf dag op dag tien jaar geleden in aangesto­ken brand: “Hij zal voor altijd in ons hart blijven”

Dit weekend is in de Rida-moskee, in de Dokter De Meersmanstraat in Anderlecht, de sjiitische imam Abdellah Dahdouh herdacht. Zaterdag was het exact tien jaar geleden dat de man op 47-jarige leeftijd om het leven kwam bij een brandstichting in zijn gebedshuis. Zijn familie nodigde iedereen die wil, ongeacht hun geloofsovertuiging, uit om bij de ingang een roos te komen leggen om hun respect te betuigen.

