Nog geen duidelijk over oorzaak dodelijke brand

Oekraïens vluchte­ling wint half miljoen met krasbiljet

In Brussel heeft een Oekraïense vluchteling 500.000 euro gewonnen met een krasbiljet. Dat meldde de Nationale Loterij maandag. De gelukkige is een man met een leeftijd tussen de 18 en 24 jaar. Hij won het winnende lot voor 5 euro in een tankstation.