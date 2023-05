Nog 24 uur te gaan, maar daar zijn de eerste fans van Beyoncé al: “Twee dagen geleden zagen we haar ook al in Stockholm!”

Bewoonster van flatgebouw in Anderlecht getroffen door CO-intoxica­tie: “afkomstig van ontstof­fings­wer­ken in parkeerga­ra­ge”

De Brusselse brandweer is vrijdagavond moeten uitrukken voor een CO-intoxicatie in een flatgebouw in Anderlecht. Eén bewoonster van het gebouw werd naar het ziekenhuis gebracht en het hele gebouw moest urenlang geventileerd worden. Oorzaak waren ontstoffingswerken die werden uitgevoerd in de ondergrondse parkeergarage van het gebouw. Dat meldt de brandweer.