No Surrender-leden krijgen zware straffen voor gedwongen prostitutie van Nederlandse

De bal ging aan het rollen toen het slachtoffer op 1 juli 2021 naar de politie belde met de melding dat ze het slachtoffer was van mensenhandel en gedwongen werd zich te prostitueren in een flat in Evere. Ter plekke troffen de speurders een vrouw aan die beweerde dat ze sinds 2014 de ‘eigendom’ was van Elhassan A., een man die eerst lid was geweest van motorclub Satudarah maar nadien was gaan behoren tot No Surrender en daar ‘captain’ was geworden. Die zou haar gedwongen hebben zich te prostitueren in Duitsland, waarna ze op vraag van Herman B., ‘Gold President’ bij No Surrender, door Kevin P., een ander lid van de motorclub, eerst naar Maaseik en vervolgens naar Zwolle zou gebracht zijn om zich daar te prostitueren. Eind juni 2021 was de vrouw dan in Brussel terechtgekomen, waar ze uiteindelijk de politie belde. In Zwolle was ze al eens naar de politie gestapt om aangifte te doen, en was ze in een getuigenbeschermingsprogramma opgenomen, maar onder druk van de motorclub was ze daar weer uitgestapt. In België werd ze begeleid door Pag-Asa en verbleef ze op een geheime locatie, maar Elhassan A. slaagde erin met haar in contact te komen via Instagram, waarna ze die geheime locatie verliet en terugkeerde naar Nederland.

Voldoende bewijzen

Volgens het parket waren er wel wat nuances aan te brengen aan het verhaal dat het slachtoffer eerst aan de politie vertelde, maar waren er voldoende bewijzen om te spreken van mensenhandel, uitbuiging van de prostitutie, en criminele organisatie. Zo had het slachtoffer in haar nek een tatoeage van de initialen en geboortedatum van Elhassan A., in kringen van de motorclub een ‘bewijs’ dat ze zijn ‘eigendom’ was. Die A. had ook het appartement gehuurd in Evere waar de vrouw was aangetroffen, en uit telefonie-onderzoek was gebleken dat de vrouw al het geld dat ze verdiende moest afgeven, en dat haar doen en laten gecontroleerd werd. Kevin P., Elhassan A. en Herman B. werden op 28 juni jongstleden door de Antwerpse correctionele rechtbank nog veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie tot vier jaar voor inbreuken op de wapenwet en deelname aan een criminele organisatie. Die veroordeling kwam er nadat vijf leden van No Surrender, bij wie P., in mei 2021 zwaarbewapend waren opgepakt in Antwerpen. Vermoedelijk waren ze van plan een vergeldingsactie uit te voeren tegen iemand die de club schade had toegebracht. A. en B. werden in dat proces beschouwd als opdrachtgevers voor die vergeldingsactie.

Geen leidend figuur

Die veroordeling was voor B.’s advocaat de aanleiding om voor zijn cliënt een opslorping te pleiten, of een straf met uitstel. “In ieder geval is hij in dit dossier geen leidend figuur, dat is duidelijk Elhassan A.”, klonk het. “Mijn cliënt is ook geen leidend figuur binnen No Surrender, die titel van ‘Gold President’ is een erkenning van zijn jarenlange dienst, niet meer. Hij heeft geen enkele verplichting meer tegenover de club, en heeft zelfs de zwijgplicht die binnen de club heerst doorbroken om in dit dossier een verklaring af te leggen. Merk ook op dat het slachtoffer al vijf keer in zo’n beschermingsprogramma is gestapt, en telkens is teruggekeerd naar de prostitutie. Ze koestert duidelijk een zekere verliefdheid voor Elhassan A. Is er dan nog sprake van dwang?” Ook voor Maria S. was een straf met uitstel gevraagd: “Als vrouw had zij in die motorclub niets te zeggen. Ze heeft het slachtoffer met haar man naar Brussel gebracht, maar dat is haar enige rol in dit dossier.”

Allen schuldig

Volgens de rechtbank hadden alle vier de verdachten zich schuldig gemaakt aan mensenhandel, uitbuiging van de prostitutie, en criminele organisatie. Elhassan A. werd daarom veroordeeld tot zes jaar cel, Herman B. tot 40 maanden cel, diens echtgenote Maria S. tot 20 maanden cel, en Kevin P., tot twee jaar cel. Elhassan A. en Kevin P. lieten verstek gaan, en voor Elhassan A. werd de onmiddellijke aanhouding bevolen.

