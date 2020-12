Nieuwstraat opnieuw afgesloten: “Drukte vergelijkbaar met vorig weekend”

In de voormiddag viel het qua drukte nog goed mee in een van de bekendste winkelstraten van het land maar in de loop van de namiddag stroomde het volk alsnog toe. “De drukte in de Nieuwstraat is vandaag vergelijkbaar met de drukte van vorige week”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “Dat wil zeggen dat we redelijk snel aan de maximumcapaciteit zaten. Daarom hebben we opnieuw een aantal ingangen afgesloten om ervoor te zorgen dat er genoeg plaats is om de afstandsregels te kunnen respecteren.” Hoe druk het is in de straat en welke drukte voorspeld wordt, kan u raadplegen op de website nieuwstraatbrussel.be.