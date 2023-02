Nieuwe voetgangersbruggen in Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem binnenkort in gebruik

Halle Rap op Stap-kan­toor voortaan open zonder afspraak

Vanaf 15 februari is het Rap op Stap-kantoor open zonder afspraak. In het reisbemiddelingskantoor kunnen Hallenaren met een beperkt budget terecht om toch op vakantie te kunnen. Via een uitgebreid netwerk aan toeristische partners biedt het Rap op Stap-kantoor 600 mogelijkheden aan met een fikse korting. Dat gaat van daguitstappen tot meerdaagse reizen. Een bezoekje aan het Rap op Stap-kantoor is volkomen vrijblijvend, want niemand is verplicht om een uitstap te boeken. Je vindt het Rap op stap-kantoor in het Sociaal Huis aan de August Demaeghtlaan 38 in Halle. Het kantoor is geopend woensdag tussen 13.30 uur en 16.30 uur. Het is bereikbaar op het nummer 02/365.99.00.