Nieuwe vertraging dreigt voor proces rond aanslagen 22 maart: “Verdachte dreigt twee keer vervolgd te worden”

Teruggekrabbeld

Krayem werd opgepakt op 8 april 2016. Hij was op 22 maart 2016 gefilmd in metrostation Pétillon toen hij vluchtig enkele woorden wisselde met Khalid El Bakraoui, die zich enkele minuten later zou opblazen in metrostation Maalbeek. Volgens Krayem was het de bedoeling dat ook hij zich zou opblazen, maar krabbelde hij terug. Hij keerde terug naar het appartement aan de Kazernenlaan in Etterbeek, waar hij de dagen voordien had verbleven met Khalid El Bakraoui. Daar zou hij de explosieven die in zijn rugzak zaten, TATP, verdund hebben met water en door het toilet gespoeld hebben. Intussen is uit onderzoek gebleken dat die verklaring klopt. Op de afvoerbuis van het toilet werden sporen van TATP gevonden.