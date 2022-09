Nieuwe trend? Ook in ander Brussels assisenproces wordt verwijdering glazen box gevraagd... “Schending rechten van verdediging”

De zes aanwezige beschuldigden namen bij de start van het proces donderdagochtend plaats in de glazen box, die al sinds jaar en dag in het Brusselse assisenhof staat opgesteld. Volgens de advocaten van de beschuldigden schendt de glazen box in de assisenzaal van het Brusselse justitiepaleis het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de rechten van verdediging. De verdediging vroeg het hof dan ook om het glas te laten verwijderen. Na beraad besliste de assisenvoorzitster om niet in te gaan op dat verzoek. Volgens het hof wordt het vermoeden van onschuld noch door de glazen box noch door de aanwezigheid van de politie in de box, die instaat voor de beveiliging van het proces, geschonden. Bovendien belet het glas volgens de assisenvoorzitster niet dat er op een goeie manier kan worden gecommuniceerd tussen de advocaten en hun cliënten.

Mafia Africaine

De zaak draait rond de moord op de 32-jarige Diedonné Bula, die op 26 mei 2019 werd neergestoken toen hij aan het wandelen was in een winkelcentrum aan de Waversesteenweg in Elsene. Twee voertuigen parkeerden zich voor de ingang waarna de verdachten Dido meteen zouden hebben aangevallen. Hoewel hij gewond was, probeerde het slachtoffer nog te vluchten. Uiteindelijk stortte hij ineen in de Edinburgstraat, op een steenworp van het winkelcentrum. Dido was lid van Mafia Africaine (la Maf), een criminele bende. De man werd nog naar ziekenhuis gebracht, maar is daags nadien overleden aan zijn verwondingen. De zeven verdachten zijn Daniel N., Wenger R.B., Brito D.S., Ngimbi M. en Adry N.S. en Maxime K.K. Twee van hen hebben zich in juni 2019 gemeld bij de politie. Een verdachte, Johan B., is gevlucht naar Congo. Drie anderen zijn in de maanden nadien gearresteerd. Slechts een van hen zit nog in voorlopige hechtenis, de vijf andere verschijnen als een vrij man voor de assisenjury.