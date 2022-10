Nieuwe subsidies voor zij-instromers in Nederlandstalig onderwijs

“Zij-instromers zijn met hun ervaring een enorme meerwaarde in het onderwijs”, klinkt het in een bericht. “Met het tekort aan leerkrachten, is het nog belangrijker om in te zetten op mensen die momenteel in de privé of bij de overheid werken, maar een stap naar het onderwijs in Brussel overwegen.” Daarom lanceert de VGC twee nieuwe subsidies, om de combinatie van werken en het volgen van een educatieve opleiding vlotter te maken voor leerkrachten.

Wie al aan de slag is in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en een educatieve opleiding wil volgen, kan voortaan zijn studiegeld terugbetaald krijgen door de VGC in de vorm van een subsidie. Wie in aanmerking komt, kan elk academiejaar een subsidie aanvragen ter waarde van het studiegeld van de educatieve opleiding. Ontvangers worden verondersteld om binnen de vijf jaar aan de slag te gaan in het Brusselse Nederlandstalig onderwijs.

Extra opleidingstijd

Sinds september 2022 is de lerarenbonus vanuit de Vlaamse Overheid van kracht. Met deze lerarenbonus hebben leerkrachten die studeren voor een pedagogisch bekwaamheidsbewijs, recht op een vrijstelling van 2 of 3 prestatie-eenheden of lesuren met volledig behoud van loon.

De VGC biedt nu extra opleidingstijd door de Vlaamse lerarenbonus te verdubbelen voor leerkrachten uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Zo krijgen leerkrachten meer tijd om naast hun werkopdracht te studeren en hun diploma te behalen. De subsidie van de extra opleidingstijd verloopt via de school. Scholen die dit engagement willen aangaan, worden hiervoor vergoed via werkingsmiddelen. Hiermee kunnen ze een vervanger aanwerven voor de niet-ingevulde uren van de studerende leerkracht.

Beide initiatieven sluiten aan bij het strategisch meerjarenplan 2022-2025 van de VGC. Collegelid Sven Gatz (open-vld) trekt voor de nieuwe subsidies 1 miljoen euro uit.

