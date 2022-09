Nieuwe stap voor restauratie van voorgevel justitiepaleis: “In 2023 starten de werken”

Energieprestatie

Nu kan de werf echt van start gaan. Volgens de ramingen van de staatssecretaris, zouden de werken in de lente of de zomer van 2023 uit de startblokken kunnen schieten. Niet enkel de gevel, maar ook 4.600 m2 omlijsting krijgen een nieuw kleedje. Naast de esthetische renovatie moeten de werken ook de energieprestatie van het Justitiepaleis met 10 tot 15 procent opkrikken. Voor het einde van de eerste fase wordt gemikt op de tweede helft van 2024. De werken aan de sokkel zouden in 2025 beginnen. Tijdens de twee daaropvolgende fases zijn de andere gevels aan de beurt. De steigers zouden geleidelijk verdwijnen. Het is de ambitie van staatssecretaris Michel dat ze ten laatste in 2030 - wanneer België zijn 200ste verjaardag viert - verdwenen zijn.