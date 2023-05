Nieuwe stap gezet in plannen voor Brussels Huis van Autisme

Brussels Philharmo­nic Orchestra brengt live muziek van ‘Raiders of the Lost Ark’

Op het vijfde filmfestival van Cannes staat donderdag 18 mei de première van ‘Indiana Jones & the Dial of Destiny’ gepland, ondertussen het vijfde luik van de populaire franchise. Liefhebbers van de films kunnen in september ook terecht in het Flageygebouw, waar het Brussels Philharmonic Orchestra live de soundtracks van ‘Raiders of the Lost Ark’ zal spelen.