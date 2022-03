Nieuwe hoofdzetel BNP Paribas Fortis sleept prijs in de wacht op vastgoedbeurs in Cannes

Jette UZ Brus­sel-CEO Marc Noppen: “Afwezig­heids­graad personeel ligt op normale niveau”

In het UZ Brussel in Jette is het ziekteverzuim onder het zorgpersoneel genormaliseerd. Dat zegt CEO Marc Noppen. Het Brussels ziekenhuis telt momenteel 36 coronapatiënten, van wie er vier intensieve verzorging nodig hebben. Onder hen ook één kind. Er is ook een Oekraïens kind opgenomen in het ziekenhuis.

