Nieuwe hongerstaking in Begijnhofkerk loert om de hoek: “Voorwaarden en beloften worden met de voeten getreden en de situatie is al zo precair”

Schaarbeek Man sterft ten gevolge van CO-vergifti­ging: “Zorg voor ventilatie en plaats gasgeiser”

7 oktober Het levenloze lichaam van een zeventiger is door de brandweer aangetroffen in zijn woning in de Bijenkorfstraat in Schaarbeek. Een hoog CO-gehalte in de lucht verklaart de reden van het overlijden.